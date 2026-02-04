Asegura Policía Vial Estatal a 3 hombres con réplica de arma en la capital del estado (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Elementos de la Policía Vial Estatal detuvieron a tres masculinos, a quienes se les halló una réplica de arma de fuego al interior del vehículo en el que se desplazaban, en el centro de la ciudad capital.

Los agentes viales, al transitar sobre la calle de Díaz Ordaz, entre Francisco Javier Mina e Ignacio Zaragoza, durante un recorrido de disuasión, seguridad, vigilancia y prevención de accidentes; detectaron la actitud sospechosa de los ocupantes de un vehículo Honda Civic color azul, con placas TMC-3242 del estado de Oaxaca.

Al realizar una inspección a la unidad, localizaron un artefacto con características de un arma tipo R15, la cual resultó ser una réplica; en consecuencia, J.D.M.C, L.A.R.H., y R.A.V.M., de 34, 28 y 31 años de edad, respectivamente, fueron detenidos.

Estas personas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para los efectos legales.

