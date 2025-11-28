¿El 1 de diciembre es festivo? Esto dice LFT y SEP (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. El 1 de diciembre está cerca de llegar y aquí te decimos si este día se considera como festivo por la LFT y la SEP; entérate.

Diciembre, último mes del año, está cerca de llegar en este 2025 y algunos mexicanos están a la espera de las celebraciones decembrinas que contiene el doceavo mes, además de la llegada del aguinaldo.

Sin embargo, algunos trabajadores y estudiantes se cuestionaron si el día 1 de diciembre está marcado como feriado, ya que en anteriores años lo tenían considerado como un día de asueto obligatorio.

Día anteriormente de asueto

Cabe recordar que en 2024, el Pleno del Senado de la República aprobó un decreto que estableció el 1 de octubre como día de la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, es decir, el cambio de poder del Presidente de la República.

Para dicho año Claudia Sheinbaum tomó posesión al cargo y el 1 de octubre de 2024 se consideró como día de asueto obligatorio por la Ley.

Anterior a ese año, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su Artículo 74 señalaba que el 1 de diciembre de cada seis años, es decir, cuando se realizara la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, era considerado como día feriado obligatorio.

Con la aprobación del decreto en 2024, la LFT ya no considera como día de asueto obligatorio al 1 de diciembre, de cada 6 años, con motivo al cambio del Presidente de la República, pero sí lo hace con el 1 de octubre, del mismo periodo de tiempo mencionado.

¿1 de diciembre, festivo para los estudiantes?

Como ya se mencionó, para el caso de los trabajadores del régimen formal dicha fecha para este 2025 no se considera, por la Ley Federal del Trabajo, como un día de descanso obligatorio.

En el caso de los estudiantes, el Calendario Oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Ciclo Escolar 2025-2026 no marca el 1 de diciembre de 2025 como una fecha de asueto obligatorio para los alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) ni para el personal educativo.

Sin embargo, de acuerdo con las efemérides del mes, el 1 de diciembre está marcado como el Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que lo provoca el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).

Días de asueto obligatorio que le queda al 2025

Como se mencionó, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 74, estipula que para este 2025 en total hay 7 días feriados del año de los cuales solo queda 1.

El último día feriado del presente año es el 25 de diciembre con motivo de la Navidad por lo que en caso de tener que laborar en dicha fecha, o en cualquier día de asueto obligatorio marcado por la LFT, tu patrón o empresa te deberá pagar triple salario del día.

Ahora ya lo sabes, el próximo 1 de diciembre del 2025 no está considerado como día feriado ni por la Ley Federal del Trabajo ni por la Secretaría de Educación Pública, por lo que en dicha fecha deberás presentarte a laborar en horario normal.

