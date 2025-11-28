Reafirma Blanca Martínez su compromiso con la igualdad sustantiva y la cero tolerancia a la violencia en la Educación Media Superior (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. La directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO), Blanca Martínez, participó en el Segundo Coloquio Anual “Buenas prácticas y avances de la política para la igualdad sustantiva en el sistema educativo estatal”, donde la institución se sumó formalmente a la Declaratoria de Cero Tolerancia a las Violencias contra Adolescentes y Jóvenes en la Educación Media Superior.

Con esta adhesión, el CECyTEO fortalece las acciones que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por el Ing. Salomón Jara Cruz, para promover la igualdad sustantiva, garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y fomentar una conciencia crítica en las y los estudiantes de nivel medio superior.

El evento tuvo lugar en el Auditorio “2 de junio” de la Universidad Regional del Sureste, campus Rosario, como parte de un esfuerzo interinstitucional para consolidar entornos educativos más seguros, igualitarios e inclusivos.

Durante su participación, Blanca Martínez reconoció el compromiso del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con la mejora continua de la calidad educativa en la entidad.

Este segundo coloquio fue organizado por la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, en colaboración con la Universidad Regional del Sureste, con el objetivo de fortalecer estrategias y compartir buenas prácticas que contribuyan a la construcción de un sistema educativo estatal más justo, equitativo e incluyente.

