Policía Municipal evita cristalazo; detiene a ladrón reincidente (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. Policías de Oaxaca de Juárez adscritos a la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) realizaron la detención de una persona al intentar cristalear un vehículo en el centro de la ciudad.

La Secretaría de Seguridad Vecinal dio a conocer que la intervención ocurrió el sábado a las 23:15 horas cuando los elementos realizaban labores de prevención del delito en el centro de la ciudad.

Al circular en las calles de Morelos y Pino Suárez, observaron a un sujeto recargado sobre la puertezuela del lado del conductor, pero al notar su presencia, corrió unos metros hacia la calle Morelos, donde intentó abordar una motocicleta color blanco.

Ante ello, fue detenido y dijo llamarse A. J. L. C. Al inspeccionar la camioneta marca Renault tipo Kwid, color blanco, con placas de Oaxaca, observaron que tenía dañada la chapa del lado del conductor, así como la de la cajuela; estaba desprendida totalmente.

Por esa razón, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía estatal como presunto responsable del delito de daños, donde se encargarán de resolver su situación jurídica.

Cabe señalar que al revisar los archivos de la Unidad de Análisis, se confirmó que el detenido cuenta con varios ingresos por robo y delitos contra la salud, así como por cometer diversas faltas cívicas.

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