Ejecutan a “El Timbiriche” y dejan herido a otro en San Agustín Etla (13:00 h)

Los hechos se dieron alrededor de las 10:00 horas sobre las calles de Independencia e Industria de esta de esta comunidad del Valle eteco, en donde por las graves heridas de bala perdió la vida un hombre quien fue identificado como Juan Eduardo Ramírez Joaquín, alias “El Timbiriche”, presuntamente dedicado a la venta de estupefacientes en la zona.

Esta mañana sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta ejecutaron a una persona y dejaron a otra herida de gravedad en jurisdicción de San Agustín Etla.

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. Imparable la violencia en Oaxaca pese a operativos implementados por las autoridades de seguridad.

De igual manera, en el ataque Esteban Cruz López, quien viajaba en la misma camioneta resultó gravemente herido de un balazo en la cabeza, por lo que fue trasladado en código rojo al Hospital Civil por una ambulancia del municipio para su atención médica.

De los agresores sólo se supo que vestían ropa oscura a bordo de una motocicleta quienes tras cometer el crimen huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Luego de los hechos elementos de diversas corporaciones arribaron al lugar y localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 mm, por lo que acordonaron la escena del crimen para preservar las evidencias.