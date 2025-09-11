Los sobrinos del Almirante ¡sólo un distractor! (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. El pasado fin de semana, se reveló la presunta participación de los marinos Manuel Roberto y Fernando Farías, sobrinos políticos del Secretario de Marina del sexenio de López Obrador, Almirante Rafael Ojeda, en una red de corrupción del Huachicol Fiscal.

La presidente Claudia, con rigor inusitado, ha dicho que se les debe aplicar la ley a los marinos de la Armada de México (SEMAR). No cabe duda de que la Presidente aplica a rajatabla aquel adagio de que: “Para los amigos la ley y sus beneficios, y para los enemigos, la ley a secas”. ¿Por qué no se aplican éstas mismas palabras a Rocha Moya el gobernador de Sinaloa? ¿Será que los Marinos no aportaron para la campaña presidencial 2024?

Realmente a los Estados Unidos, ¿le interesa el Huachicol Fiscal? El Huachicol Fiscal, hablando estrictamente, no es más que un contrabando. Y el contrabando, ciertamente que es una actividad ilícita, pero, no ataca la salud, ataca a las arcas de la nación, a la recaudación fiscal, pero, ¡no a la salud!

Luego entonces, el Huachicol Fiscal ¿Está dentro de las prioridades de USA? ¿Es peligroso para la salud de los estadounidenses? ¡Desde luego que no!, así que, ¿esta patraña, se la van a tragar los gringos? ¡Desde luego que no!

Y no estoy diciendo, en ningún momento, que no sea correcto o pertinente combatir este delito. Más sin embargo, tenemos que ser objetivos. La prioridad número uno de Estados Unidos es el fentanilo.

Y a ese respecto, el principal fabricante de fentanilo, es el Cártel de Sinaloa e indudablemente, también es el principal exportador de dicho opiato sintético hacia USA.

Aquí convendría preguntarse: ¿Cuáles han sido los resultados de la presidente Claudia respecto al combate al Cártel de Sinaloa? Que es la prioridad número uno de la agenda del presidente Trump… ¿No será que Claudia quiere jugar al teléfono descompuesto con Trump, en un diálogo de sordos?

Para empezar, hasta el momento, la presidente Claudia, todavía le sigue preguntando a USA: ¿mediante cuál acto de prestidigitación, se llevaron al MAYO?

Porque en el secuestro o entrega voluntaria del MAYO…Ni la Marina, ni el Ejército, ni la SSPC, se dieron por enterados.

En la SSPC con Harfuch (colaborador de García Luna en el sexenio de Felipe Calderón Presidente de México 2006-2012), como Zar de las fuerzas de seguridad. Se han destruido más de un millar de laboratorios de fentanilo (supuestamente), y se han detenido a más de 25 mil narcotraficantes, aunque, los penales federales no tienen registro del ingreso de estos supuestos 25 mil narcos detenidos.

Harfuch ya estuvo viviendo en Culiacán, Sin. Por más de mes y medio, ahí se trasladaron: Ejército, Marina y SSPC, hicieron de Culiacán su centro de operaciones y… ¡Nada!

Sinaloa sigue igual, antes y después de la visita de Harfuch. En sí, todo el espectro del Crimen Organizado sobre el país entero, sigue igual, antes y después de la llegada y entronasión de Harfuch como el encargado de combatir el crimen organizado por parte de la presidente Claudia. Indudablemente que USA no está muy a gusto con estos nulos resultados.

Ahora bien, con el reciente escándalo del Huachicol Fiscal, donde ya exhiben a la Marina como el agente corruptor. Conviene hacer ciertas consideraciones: el Ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transporte de 2018 a 2020 durante el gobierno de López Orador (Presidente de la república 2018-2024).

Le renunció a López Obrador, por no haber estado de acuerdo, por no considerar conveniente para el país, que la SEMAR se hicieran cargo de los puertos, aeropuertos y aduanas. Se lo dijo claramente: Aduanas, aeropuertos y puertos; no deben estar en manos de los militares. Por la circunstancia –social y de corrupción- actual que prevalece con la entrada y salida de contrabando y droga.

Hoy dados los resultados, podemos decir que López Obrador, puso al Ejército y la Marina en todas las aduanas del país, para que sus amigos del Crimen Organizado y particularmente el Cártel de Sinaloa; ¡pudieran narquear a gusto!

El Ejército y la Marina pecaron de inocentes, al acceder a los deseos de Andrés Manuel…quien engolosinó a Generales y Almirantes, con la construcción de obras y la administración de todas las aduanas del país. Militares y Marinos cayeron en la trampa del entonces presidente.

Accedieron a que el Crimen Organizado tuviera un trato preferencial en las aduanas y supusieron que esto no representaría un mayor riesgo.

Ahora que el gobierno de Donald Trump, presiona a la presidente Claudia con el combate al fentanilo. La presidente en lugar de abocarse a atacar al productor mayoritario, el Cártel de Sinaloa. Simplemente abre una ventana distractora con el Huachicol Fiscal, donde los malos de la película son los Marinos.

Así que esto de la SEMAR y el Huachicol Fiscal, es para el consumo del pueblo bueno y sabio de las mañaneras. Ese que le cree a la presidente todo lo que diga, gracias a la dádiva electoral mensual. Y además, con esta maniobra se desprestigia a la SEMAR con corrupción y se previene que las fuerzas Armadas pudieran encabezar un golpe militar ante el descontento popular.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

Twitter: @AlfredoBrena

Facebook: Alfredo Brena

Blog: AlfredoBrena.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir