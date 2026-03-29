Ejecutan a balazos a mototaxista y a su pasajera en Juchitán (10:36 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 29 de marzo. La violencia volvió a sacudir a este municipio, luego de que un hombre y una mujer que viajaban a bordo de un mototaxi fueran ultimados a balazos por sujetos desconocidos.

El ataque ocurrió cuando las víctimas transitaban por calles de la Primera Sección, generando alarma entre vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja viajaba en un mototaxi color blanco, perteneciente a la organización Simona Robles, marcado con el número económico MT-015. Fue a la altura del callejón General Charis donde los agresores interceptaron la unidad y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra el conductor y su pasajera.

Tras el ataque, ambos ocupantes del mototaxi perdieron la vida de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas. Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron minutos después para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

El conductor fue identificado como Luis, quien tenía su domicilio en la calle Ferrocarril de la Segunda Sección. Hasta el momento, la identidad de la mujer permanece desconocida, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables de este doble homicidio.

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