Domingo de Ramos en San Pablo Etla (10:32 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. De acuerdo a la conmemoración cristiana hoy Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén cuando miles de fieles lo recibieron con palmas.

En San Pablo Etla, los creyentes se reunieron afuera de la parroquia para celebrar misa como símbolo de aceptación de Jesús como el Mesías o el hijo de Dios.

Algunos vecinos vistieron de rojo en representación de la evocación de la pasión vivida por Cristo antes de su sacrificio por la humanidad.

Afuera del templo había palmas grandes, flores de color rojo y blanco. Las personas que acudieron muy temprano a una misa llevaban en su manos ramos de palma en forma de cruz. El sacerdote explicaba el sentido de la Semana Santa y con alabanzas y cantos le daban la bienvenida.

Afuera de la capilla que lucía adornada el padre bendijo las ramas y palmas que los creyentes llevaban en sus manos en señal de júbilo.

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