EE.UU apoyó al gobierno mexicano en operativo en Jalisco en el que se eliminó a “El Mencho”: Leavitt (20:50 h)

Estados Unidos, 22 de febrero. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció y confirmó, tras el operativo militar de hoy en México que resultó en la eliminación del líder del Cártel CJNG, El Mencho, llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional de México, que el operativo se llevó a cabo con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, y declaró:

“Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. “El Mencho” era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país. El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es. En este operativo, tres miembros adicionales del cártel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados”.

El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos se asegurará de que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestro país se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo.

La administración Trump también elogia y agradece a las fuerzas armadas mexicanas por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación.

White House Press Secretary Karoline Leavitt now announced and confirmed, following today’s military operation in Mexico which resulted in the elimination of CJNG Cartel leader El Mencho, carried out by the Mexican Secretariat of National Defense. That the operation was carried out with intelligence support from the United States, with her stating:

“The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated. ‘El Mencho’ was a was a top target for the Mexican and United States government as one of the top traffickers of fentanyl into our homeland. Last year, President Trump rightfully designated the Jalisco New Generation Cartel as a Foreign Terrorist Organization — because that’s exactly what it is. In this operation, three additional cartel members were killed, three were wounded, and two were arrested.

President Trump has been very clear — the United States will ensure narcoterrorists sending deadly drugs to our homeland are forced to face the wrath of justice they have long deserved.

The Trump Administration also commends and thanks the Mexican military for their cooperation and successful execution of this operation.”

