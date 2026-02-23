Pronostican chubascos fuertes y lloviznas aisladas en diversas regiones de Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias con chubascos fuertes en la mitad norte de Oaxaca, así como lloviznas aisladas en diversas regiones.

La masa de aire frío que impulsa un sistema frontal continuará generando rachas de viento muy fuertes a intensas, de 100 a 120 kilómetros por hora en el oriente del Istmo de Tehuantepec, particularmente en el tramo La Venta–La Ventosa. Asimismo, se prevé oleaje elevado y mar picado en aguas del Golfo de Tehuantepec, además de tolvaneras en zonas planas.

Estas condiciones se deben al desplazamiento del frente frío número 37, que se extenderá hacia el sur de la Península de Yucatán; no obstante, la última parte de este sistema seguirá generando inestabilidad sobre gran parte del estado.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el descenso térmico será notable durante los próximos dos días, particularmente en la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur y Valles Centrales, donde también se pronostica la presencia de áreas de niebla al amanecer.

Las temperaturas para este lunes son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 7 y máxima de 28 grados

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 32 grados

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 27 grados

• Costa, mínima de 21 y máxima de 33 grados

• Mixteca, mínima de 6 y máxima de 26 grados

• Sierra de Flores Magón, mínima de 11 y máxima de 30 grados

• Sierra de Juárez, mínima de 5 y máxima de 20 grados

• Sierra Sur, mínima de 6 y máxima de 23 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

