Despliegan operativo militar, marino y policiaco en Istmo de Tehuantepec: Rodríguez Alamilla (20:42 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. Más de mil elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Policía Estatal, Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Policía Vial Estatal ya se encuentran desplegados de manera estratégica en la región, como parte del Operativo “Istmo en Paz”, con presencia permanente en calles, carreteras, accesos, zonas comerciales y puntos prioritarios.

Se incorporan, además, 23 vehículos operativos, incluido un blindado táctico, para fortalecer la capacidad de reacción inmediata ante cualquier intento de alteración del orden.

El mensaje es claro: no se permitirá que nadie vulnere la tranquilidad de las familias istmeñas. Las fuerzas de seguridad mantendrán vigilancia constante, filtros de inspección y patrullajes preventivos el tiempo que sea necesario. Hay coordinación absoluta entre los tres órdenes de gobierno y presencia territorial sostenida.

A las familias de Juchitán y del Istmo de Tehuantepec se les puntualiza con firmeza: no están solas. El Estado está presente y actuando.

