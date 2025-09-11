EE. UU. advierte que negará entrada a extranjeros que glorifiquen actos de violencia en redes tras asesinato de Charlie Kirk (17:30 h)

2025/09/11  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. EE. UU. advierte que negará entrada a extranjeros que glorifiquen actos de violencia en redes tras asesinato de Charlie Kirk

El Departamento de Estado señaló que tomará medidas contra ciudadanos extranjeros que usen plataformas digitales para celebrar o justificar actos de violencia política.

De acuerdo con funcionarios, quienes incurran en estas prácticas podrían ver restringido su ingreso a Estados Unidos.

La medida busca frenar la normalización de la violencia en línea y proteger la seguridad nacional.

