EE. UU. advierte que negará entrada a extranjeros que glorifiquen actos de violencia en redes tras asesinato de Charlie Kirk (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. EE. UU. advierte que negará entrada a extranjeros que glorifiquen actos de violencia en redes tras asesinato de Charlie Kirk
El Departamento de Estado señaló que tomará medidas contra ciudadanos extranjeros que usen plataformas digitales para celebrar o justificar actos de violencia política.
De acuerdo con funcionarios, quienes incurran en estas prácticas podrían ver restringido su ingreso a Estados Unidos.
La medida busca frenar la normalización de la violencia en línea y proteger la seguridad nacional.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Nombre *
Correo electrónico *
Web
Δ
Deja un comentario