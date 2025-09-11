Cereza, la perrita embarazada que sobrevivió a la explosión en Iztapalapa, lucha por su vida junto a sus bebés (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. La tragedia ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo preliminar de seis personas fallecidas, 90 heridas y 28 vehículos incendiados. Entre las víctimas indirectas de la explosión de una pipa de gas LP también se encuentra Cereza, una perrita en estado de gestación que resultó con graves quemaduras y que hoy lucha por sobrevivir junto con sus crías.

La explosión de la pipa de gas en puente de la Concordia

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad que transportaba gas LP volcó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza y la autopista México–Puebla, provocando una serie de explosiones que alcanzaron a automovilistas, peatones y viviendas cercanas.

El incidente ocurrió la tarde del miércoles y generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que 26 personas fueron trasladadas a hospitales del instituto, de las cuales una falleció, seis fueron dadas de alta y 19 permanecen internadas.

Diez de los pacientes más graves fueron llevados por vía aérea al Hospital Magdalena de las Salinas y a la Unidad Médica de Alta Especialidad Victorio de la Fuente Narváez, especializados en trauma.

Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, señaló que 32 personas ingresaron a hospitales de la institución, la mayoría sin ser derechohabientes. En total, 16 pacientes fueron dados de alta y 16 continúan hospitalizados.

Cereza, la perrita embarazada que sobrevivió a la tragedia en Iztapalapa

En medio del caos, rescatistas localizaron a Cereza, una perrita que presentaba desnutrición, anemia y quemaduras graves, pero que logró salir corriendo de la zona de explosión.

Debido a la emergencia y a su avanzado embarazo, veterinarios realizaron una cesárea de urgencia. Los cinco cachorros nacieron de manera prematura y se reportan en estado crítico, al igual que su madre, que permanece bajo cuidados intensivos.

Organizaciones animalistas y rescatistas narraron que la perrita, pese a su estado de salud, habría buscado instintivamente ponerse a salvo para proteger a sus crías. Hoy su recuperación depende de la atención médica especializada y del apoyo de la comunidad.

Apoyo para el tratamiento de Cereza y sus bebés

Colectivos de protección animal han solicitado apoyo económico para costear los gastos médicos de la perrita y sus cachorros. Se habilitaron diversas cuentas bancarias y una liga de PayPal para recibir donaciones destinadas a su atención a cargo del refugio Huellitas, amor sin fronteras “Ana Silvia Diaz F.”

Los rescatistas han reiterado que Cereza ya superó lo más difícil: sobrevivir a la explosión y al parto prematuro, pero requiere de atención médica constante para ella y los cachorros, quienes aún se encuentran en una etapa delicada.

Tragedia en Iztapalapa: saldo humano y animal

La explosión en el Puente de la Concordia no solo dejó víctimas humanas, sino que también afectó a animales de compañía en la zona. El caso de Cereza refleja el impacto de la emergencia en múltiples dimensiones y ha conmovido a usuarios en redes sociales que siguen de cerca la evolución de su estado de salud.

Las autoridades capitalinas mantienen la investigación sobre la empresa propietaria de la pipa y las circunstancias del accidente, mientras familiares de las víctimas, vecinos y rescatistas esperan la recuperación de los afectados.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir