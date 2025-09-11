El operativo, realizado en seguimiento a la carpeta de investigación 3050/2024, se cumplió con la participación de agentes ministeriales de ambas entidades, así como del órgano jurisdiccional local, luego de que un juez de control del Distrito Judicial Morelos decretara la medida precautoria.

El predio, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, comprende más de 5 mil metros cuadrados e incluye unidades habitacionales, oficinas, piscina, canchas de tenis, biblioteca y otras instalaciones de alto nivel, que contrastan con el daño económico ocasionado a los chihuahuenses.

Con esta acción, la Fiscalía de Chihuahua busca frenar la enajenación del bien y dejarlo bajo resguardo para eventual reparación del daño.

La dependencia insistió que el objetivo es demostrar que en Chihuahua no habrá impunidad en delitos de corrupción, sin importar la jerarquía política de los involucrados ni el lujo con el que intentaron encubrir los desvíos.