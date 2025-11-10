Definido el rol de juegos de la Copa Puerto Escondido 2025 (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Con la participación de doce aguerridos equipos integrados en cuatro grupos de competencia, quedaron definidos los partidos de la primera fase de la Copa Puerto Escondido 2025, la cual se realiza en el marco de las fiestas de noviembre en la costa oaxaqueña, el certamen deportivo se llevará a cabo el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre.

En el grupo A quedaron ubicados los equipos: selección de Puerto Escondido, el representativo del Instituto Tecnológico de Oaxaca y el equipo de San José del Progreso. En el sector B, participan los Coyotes, el equipo de Autopartes y el representativo de LED UABJO. En el grupo C participan el conjunto de Puerto Escondido, Río Grande y Holanda.

Finalmente, en el grupo D, se ubican Kundavi, el Deportivo Puerto Ángel y el plantel de Asturias. La jornada 1 comienza el sábado 15 de noviembre a las 9:00 de la mañana en el campo 1, la selección de Puerto Escondido contra ITO, en ese horario, pero en el Conalep, los Coyotes se enfrentan a los de Autopartes.

A las 10:40 en el campo 1, Puerto Escondido 2 se mide a Río Grande, en ese mismo horario a las 10:40 horas Kundavi se enfrenta al Deportivo Puerto Ángel en el campo del Conalep. La jornada 2 inicia a las 12:30 y con juegos a las 14:00 horas. Mientras que la jornada 3 será a partir de las 15:40 y a las 18:00 horas.

Las semifinales se tienen programadas para el domingo 16 de noviembre a las 15:00 horas, se enfrentan el ganador del grupo A contra el ganador del grupo B, mientras que a las 17:00 horas la otra semifinal enfrenta al ganador del grupo C contra el vencedor del grupo D. Los organizadores indicaron que en caso de empate se tiran 5 penales en fase de grupos.

La Copa Puerto Escondido ofrece una bolsa de premiación a repartir de $150 mil pesos y además contará con la presencia del ex futbolista profesional Francisco “kikín” Fonseca, quien fue campeón con Pumas, jugó en Cruz Azul en donde anotó 25 goles, participó en Europa con el Benfica, posteriormente estuvo en Tigres y los Potros de Hierro del Atlante.

