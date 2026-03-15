Frente frío número 41 provocará lluvias, vientos fuertes y descenso de temperatura en Oaxaca: Protección Civil (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrán condiciones de relativa estabilidad atmosférica, con ambiente cálido, lluvias con intervalos de chubascos de manera aislada y tolvaneras durante horas vespertinas.

Lo anterior se debe a la presencia de un canal de baja presión ubicado sobre el sureste de México, en combinación con la afluencia de humedad proveniente del océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones cambiarán a partir de este lunes con el arribo del frente frío número 41, así como de la masa de aire que lo impulsa.

Este sistema podría generar varios días de inestabilidad atmosférica, con lluvias, rachas fuertes de viento, probabilidad de caída de granizo, oleaje elevado y un descenso térmico significativo.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 32 grados

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 32 grados

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 31 grados

* Sierra de Flores Magón, mínima de 14 y máxima de 32 grados

* Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 26 grados

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 30 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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