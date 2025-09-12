Dobla las manos S-22; cederá espacio para el Grito Oficial (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. La Sección 22 realizará su Antigrito popular 5 horas y media antes que la ceremonia oficial que realizará el gobernador Salomón Jara; dejarán libre el zócalo para la verbena y la ceremonia oficial.

Luego de que se colocaran vallas alrededor del Palacio de Gobierno, la gremial magisterial lanzó este jueves la convocatoria a “maestras, maestros, estudiantes, madres y padres de familia, así como al pueblo en general, a participar en el Grito Popular Magisterial que tendrá lugar en el Edificio Histórico, para conmemorar el inicio de la sublevación de los pueblos de México contra el colonialismo”.

DEL ZÓCALO A ARMENTA Y LÓPEZ

En algún momento la ceremonia del magisterio oaxaqueño se llevó a cabo en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, ya sea en medio de un plantón o minutos antes de la ceremonia oficial. Este sería el cuarto o quinto año consecutivo que el Antigrito es trasladado a las oficinas de Armenta y López de la gremial.

Luego del 2006, como parte de la insurgencia magisterial, los profesores decidieron realizar varios plantón en ell lugar en plantón y realizaron varios del “grito popular” del 15 de septiembre en el zócalo y en los 37 sectores en los que se divide el territorio estatal.

GRITO DE RESISTENCIA

En la convocatoria, se indicó que “este Grito no es solo un acto conmemorativo, sino una muestra viva de que la resistencia y rebeldía de los pueblos sigue firme frente a las injusticias y las imposiciones que amenazan nuestros derechos”.

La ceremonia nació en oposición a la festividad oficial, aunque en años previos la cita fue programada para las 18:00 horas y, este lunes, se realizará a las 17:00 horas frente al edificio histórico de la gremial.

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBICA

“Así como hace más de dos siglos nuestros pueblos se levantaron para reclamar libertad y dignidad, hoy continuamos en pie de lucha, defendiendo la educación pública, los derechos laborales y las causas justas del pueblo”, indicó el magisterio.

El evento contará con la participación de la Banda de Guerra Magisterial “Combativos” de Huautla de Jiménez, Oaxaca, adelantó la dirección de la Sección 22.

