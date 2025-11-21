Docentes y estudiantes de la Universidad Intercultural del Pueblo de la Cuenca del Papaloapan marchan para exigir atención a su pliego petitorio (10:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. La comunidad estudiantil, docentes y egresados de la Universidad Intercultural del Pueblo se manifiestan y marchan desde la fuente de las Ocho Regiones para exigir atención a su pliego petitorio.

Docentes procedentes de la Unidad Académica de San José Chiltepec señalaron que a la fecha cuentan con una matrícula de 260 alumnos de 3 carreras, las cuáles son Licenciatura de Derecho, Licenciatura de Educación Intercultural y la Ingeniería en Sistemas de Producción Agroecológicos.

Sin embargo, manifestaron que pese a que ya han egresado 3 generaciones hasta el día de hoy no cuentan con un documento oficial que le dé validez a sus estudios, “nuestros primeros egresados de la primera generación hasta el día de hoy no tienen ningún ningún documento oficial expedido por parte de la coordinación académica de nuestra universidad y eso es bien importante para que nuestros alumnos puedan ingresar al área laboral y eso es lo que venimos a exigir el día de hoy”.

Indicaron que la comunidad estudiantil año con año se ha ido incrementando y ahorita tenemos alrededor de 200 maestros que están como en espera de ser contratados aún, cuentan con 16 unidades académicas regadas en las 8 regiones del estado.

En esta ocasión arribaron a la capital oaxaqueña alumnos y docentes de la Unidad de la comunidad de Arroyo Choapan que pertenece al municipio de San José Chiltepec en la Cuenca del Papaloapan en una manifestación y marcha pacífica para hacer un llamado a las organizaciones y ciudadanía a acompañar su jornada de lucha por la transparencia, la justicia laboral y el reconocimiento académico.

Señalaron que la invitación está abierta para todas las unidades académicas para que se sumen a esta movilización el día de hoy para exigir sus derechos para que el Gobierno del Estado nos voltee a ver y constate la realidad de la situación en esta Universidad.

Expresaron que hoy, los integrantes del Consejo de Lucha y Emancipación Universidad Intercultural del Pueblo, expresaron “defendemos un proyecto educativo nacido desde los pueblos, basado en la interculturalidad crítica, la autonomía y el tequio pedagógico, por ello, hoy exigimos que este esfuerzo colectivo sea respetado y fortalecido”.

