1a. Carrera atlética 5k en Rojas de Cuauhtémoc (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. En el marco del primer aniversario del club de activación física “Corre por salud, corre por amor, corre por tu corazón”, el domingo 14 de diciembre en la comunidad de Rojas de Cuauhtemoc, se llevará a cabo una carrera atlética, la cual convoca a niños, jóvenes y adultos.

Las categorías de participación son: juvenil, libre, máster, veteranos y veteranos plus. De igual forma, se contemplan las categorías infantiles, en las cuales podrán participar en la división, A, B, C y D. Las inscripciones se encuentran abiertas y al ser un festejo deportivo no tendrá ningún costo para los atletas interesados.

Con el lema “corre, camina o trota”, el club festejado busca, incentivar a la población en general, para qué descubran con ello los beneficios de cuidar su salud. Para mayores informes de la carrera y sobre los registros, se pueden comunicar a los teléfonos 951 409 44 49 o al 951 313 00 13. Los organizadores indicaron que en la crónica deportiva contarán con la participación del profe Daniel Ramírez, quien se hace llamar la voz del atletismo oaxaqueño.

La primera carrera atlética de aniversario, del club de activación física “Corre por salud, corre por amor, corre por tu corazón”, tendrá un circuito de 5 kilómetros, con inicio en punto de las 7:30 de la mañana.

Las categorías de participación son las siguientes juvenil de 14 a 17 años, libre, máster de 40 a 49 años, veteranos de 50 a 59 años y y veteranos plus, para atletas de 60 años y más, para estas categorías en ambas ramas se contempla premiación en efectivo para los tres primeros lugares. En cuanto a las categorías infantiles, podrán participar niños de los cuatro a los trece años de edad, para estos bloques se tienen premios en especie para los tres primeros lugares.

Lo que pretende el grupo organizador es fomentar la importancia de la activación física desde la infancia, adolescencia y en todas las etapas de la vida, con el objetivo de disminuir las enfermedades cardiometabólicas que pueden afectar nuestra salud como lo es la diabetes, hipertensión arterial sistémica, obesidad, cáncer entre otras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir