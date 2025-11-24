PAN acusa que el ‘bloque negro’ está a las órdenes de Morena (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. La dirigencia nacional del PAN acusó que el “bloque negro” está a las órdenes de Morena.

Lo anterior en voz de Jorge Triana, vocero del Partido Acción Nacional (PAN), tras la presentación de una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable por los hechos de violencia durante la marcha de la autonombrada Generación Z.

“Nosotros tenemos certeza, vaya, de que este ‘bloque negro’ (…) no tenemos manera de probarlo, es una línea de investigación que queremos que se agote, pero les voy a decir cuáles son los indicios que tenemos para asegurar que el bloque negro, es un bloque guinda“, acusó el exdiputado local.

Según su relato, el Bloque “nació” en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente (diciembre de 2012).

“Hubo muchos destrozos en el Centro Histórico, en la zona de San Lázaro, hubo personas arrestadas, y 1 diputado cercano a López Obrador, René Bejarano, pagó la fianza de 13 de ellos, empezando por ahí”, subrayó Triana.

El exlegislador blanquiazul destacó que los indicios que tiene su Partido recorren varias administraciones, y que es tal el control de Morena sobre el Bloque Negro, que esté solo se moviliza durante protestas con convocadas contra las administraciones morenistas y no cuando el propio Movimiento llama a tomar las calles.

Triana Tena enfatizó que se cuentan con indicios de que entre los “golpeadores” dirigidos por el partido fundado por el expresidente López Obrador, se usaron tácticas militares o que hasta salieron de Palacio Nacional, además de que, según su dicho, la Fiscalía de la Ciudad de México “defiende” a ese grupo.

“Los están cuidando, están cuidando a los violentos, porque ellos orquestaron este movimiento para reventar una protesta auténtica y legítima con causas ciudadanas”, enfatizó.

Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero dijo que para él ya existe un paralelismo entre lo que denominó “15N” y el 2 de octubre de 1968.

24 Horas

