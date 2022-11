Directivos de Twitter en México tenían nexos con el PAN (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. Tras concretar la compra de Twitter, el multimillonario Elon Musk comenzó el 4 de noviembre con los despidos masivos en los corporativos de la red social, de los cuales, las oficinas en México no se han librado y desde muy temprano se reportó el despido de trabajadores y directivos, de quienes se han señalado tener vínculos con el Partido Acción Nacional (PAN).

Desde la mañana del viernes el hashtag Twitter México se volvió tendencia y los mensajes versaban sobre los despidos realizados anunciados por el propio Musk.

El magnate envió en la noche del jueves un mensaje del que el viernes se haría eco los medios estadounidenses en el que no especifica el alcance de los despidos, pero The New York Times asegura que serán 3 mil 738 personas, lo que representa más de la mitad de los 7 mil 500, principalmente trabajadores de las oficinas de Twitter en San Francisco.

Además, Musk ha prohibido a los empleados “discutir información confidencial de la compañía en redes sociales, en la prensa y en ningún otro lugar”.

Varios de los empleados de Twitter México se despidieron desde sus cuentas personales en la red social, como la usuaria @pistolamendoza, ahora extrabajadora de Twitter México, quien aprovechó para recomendar a “gente talentosa” que ha trabajado en las instalaciones y con las que se formó “un equipo de excelencia estratégica y creativa, además de innovación y tecnología”.

El pasado 27 de octubre se concretó la polémica compra de Twitter. Lo hago “por el futuro de la civilización”, lanzó Musk cuando quedaban cerca de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba la adquisición.

Vínculos panistas de Twitter

El director de Twitter México, hasta el viernes era Hugo Rodríguez, quien fue asesor de Diego Fernández de Cevallos y formó parte del equipo de transición de Felipe Calderón.

A finales de enero de 2021, el entonces director de Política Pública de Twitter México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, calificó de “acarreados digitales” el modelo de creación de cuentas múltiples de personas, automatizarlas o crear cuentas falsas con propósitos políticos. Por esa razón, indicó, se suspendieron las cuentas de @Miriam_Junne, @ElReyTuitero y @LOVREGA.

El director de Milenio, Víctor Hugo Michel, informó en la misma red social que un vocero de Twitter México confirmó a ese diario que se suspendieron las cuentas de simpatizantes de la 4T Miriam Junne, Lovrega y Rey Tuitero porque “violaron las reglas de spam y manipulación de la plataforma”. O sea, uso de bots.

Días antes, López Obrador criticó en su rueda de prensa matutina al jefe de políticas públicas de Twitter en México, Hugo Rodríguez Nicolat, porque antes trabajó para políticos del Partido Acción Nacional (PAN), principal opositor del presidente.

“Esto es importante porque no son solo las instituciones o los organismos o decir Twitter o ‘Face’, sino ver quiénes manejan estas instituciones, quiénes son, porque ustedes que son periodistas saben que es muy difícil que haya neutralidad”, argumentó el mandatario desde Palacio Nacional.

“Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”, según emitió Twitter en un mensaje.

En la conferencia matutina del martes 5 de mayo, AMLO dijo que solicitaría a Facebook y Twitter rendir cuentas sobre la venta de publicidad en el país y los posibles ingresos generados mediante las cuentas falsas o bots que, a decir del mandatario, se utilizan para una campaña en contra de su imagen.

Ante lo que la red social de miroblogging negó recibir ingresos por automatización maliciosa. Los llamados “bots”, respondió al presidente de México, que se utilizan con fines de mala fe están prohibidos en Twitter.

En agosto del 2020, Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa de López Obrador denunció que Twitter permite la publicación de mensajes que denigran a los menores de edad, en referencia a los tuits en los que se ataca y hace burla del hijo que tiene con el presidente.

Cambios que anunció Musk El nuevo dueño de Twitter adelantó hoy alguna de sus ideas más esperadas sobre el futuro de la red, y sugirió que la versión “premium” de la red costará 8 dólares, supuestamente en Estados Unidos. En una serie de tuits, aclaró a continuación que ese precio será “ajustado por país, en proporción al poder adquisitivo”. La versión llamada Twitter Blue, hasta ahora con escaso éxito y disponible en muy pocos países, tendrá las siguientes ventajas: prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, “algo esencial para combatir el spam”, facilidades para postear largos videos y audios y, por último, “la mitad de publicidad”. El pasado miércoles, Elon Musk anunció que Twitter “no permitirá” que ninguna persona que haya sido eliminada de la red social por violar sus reglas regrese a la plataforma hasta que la compañía tenga un proceso claro, lo que tardará “al menos algunas semanas”. Publimetro

