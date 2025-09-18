Diputada morenista acusada por EE.UU de tener nexos con el cártel de Sinaloa (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. La diputada morenista representante del distrito 9 (Tecate) de Baja California fue acusada por el Departamento del Tesoro de EU por presuntamente tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Hilda Araceli Brown fue presidenta municipal de Playas de Rosarito, Baja California de 2021 al 2024, tiempo en el que, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, el operador político del Cártel, Candelario Arcega Aguirre, pudo tener control sobre algunas partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel.

