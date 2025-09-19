Una locura. Periodista y medio deberán enviar sus notas a Sansores antes de publicarlas (18:00 h)

Campeche, 18 de septiembre. Una jueza de control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Campeche ordenó que las publicaciones del periódico Tribuna y del periodista Jorge González Valdez, relacionadas con la gobernadora Layda Sansores sean revisadas antes de difundirse.

La medida, dictada por la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May, establece que cada nota debe enviarse a revisión con un plazo máximo de 30 minutos para recibir observaciones, modificaciones o incluso la prohibición de su publicación.

En caso de incumplimiento, la responsabilidad recaerá tanto en el representante legal de la editorial como en el periodista, informó el medio de comunicación a través de una publicación en su sitio web.

El objetivo, según el acuerdo judicial, es evitar la difusión de contenidos que puedan considerarse ofensivos o discriminatorios hacia la gobernadora.

La Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., editora de Tribuna señaló que la resolución amplía el esquema de censura previa, sometiendo bajo supervisión directa tanto al medio como al periodista durante un periodo adicional de tres meses.

La audiencia en la que se tomó esta decisión se celebró el lunes 15 de septiembre y se prolongó por cuatro horas.

El juzgado ordenó que todas las notas relacionadas con Layda Sansores sean revisadas por un censor designado por el Poder Judicial y la obligación se impuso también directamente al periodista Jorge González Valdez.

