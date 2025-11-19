Concluirá CABIEN pavimentación de camino Yucunicoco-Juxtlahuaca; faltan cinco kilómetros (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 19 d noviembre. El titular de Caminos Bienestar (CABIEN), Moisés Salazar Martínez, anunció que para el 2026 se realizará la tercera etapa de pavimentación de concreto hidráulico del camino de Santa María Yucunicoco a la cabecera municipal de Santiago Juxtlahuaca.

Detalló que la primera etapa fue del kilómetro 0+000 al 5+260, siendo una inversión de 22 millones de pesos; la segunda, del 5+260 al kilómetro 10+260, cuyo monto invertido fue de 24 millones de pesos; y la tercera etapa de pavimentación de concreto hidráulico, que está programada para el 2026, será del kilómetro 10+260 al 15+260, cuyo monto está pendiente.

“Que el pasado viernes 14 de noviembre llevamos a cabo junto a nuestro gobernador la inauguración de una de las obras primaveras más importantes en el estado y sobre todo para la región Mixteca, la construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino de Santa María Yucunicoco a su cabecera municipal Santiago Juxtlahuaca, que conecta a ocho agencias en la microregión Yucunicoco con su cabecera municipal”, recordó.

Señaló que actualmente el camino de Santa María Yucunicoco a Santiago Juxtlahuaca, tiene una pavimentación de concreto hidráulico en 10 kilómetros, siendo una inversión de 46 millones de pesos.

Salazar Martínez recalcó que los trabajos realizados se lograron con la participación de los habitantes de la región, mediante tequios.

“En ese mismo evento, nuestro gobernador nos instruyó dar continuidad con una tercera etapa para esta microregión en el 2026, con otros 5 kilómetros, con lo cual llegaremos a hacer 15 kilómetros, y estaríamos a 5 kilómetros para llegar a la cabecera municipal de esta región, que son alrededor de 6 mil habitantes que estaríamos beneficiando con esta obra”, reveló.

Apuntó que CABIEN durante este 2025 ha realizado 178 obras en 631 kilómetros en pavimentación y rehabilitación de caminos de concreto hidráulico, así como de mantenimiento de caminos rurales en diversas regiones del estado de Oaxaca, siendo una inversión de mil 363 millones de pesos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir