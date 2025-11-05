Diálogos Vecinales consolida un gobierno que atiende, escucha y transforma Oaxaca de Juárez (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 5 de noviembre. El presidente municipal Ray Chagoya encabezó el Diálogo Vecinal número 20, una jornada de atención directa que refrenda el compromiso de acercar los servicios municipales, estatales y federales a las vecinas y vecinos de la capital, fortaleciendo uno de los ejes prioritarios de su administración: la participación ciudadana y el bienestar.

Durante esta jornada se ofrecieron servicios integrales y gratuitos, entre ellos: trámites del Registro Civil, constancias municipales, pagos prediales y de comercio, atención médica general, psicológica, nutricional y odontológica a través del UBR-DIF, así como vacunación antirrábica.

Las y los asistentes también recibieron asesoría jurídica, orientación sobre la creación de empresas, el registro de marcas y patentes, además de información sobre programas sociales y de bienestar animal. Se ofrecieron servicios de optometría, pláticas de prevención del delito y actividades recreativas para niñas y niños.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez continúa fortaleciendo la cercanía con las y los ciudadanos, impulsando una gestión basada en la atención directa, la coordinación interinstitucional y la mejora constante de los servicios públicos.

Diálogos Vecinales es una iniciativa permanente que consolida una ciudad más ordenada, participativa y con bienestar compartido, donde cada jornada representa una oportunidad para transformar la capital junto a su gente.

