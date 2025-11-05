Presenta OCCE revistas digitales de promoción turística, de reuniones y de romance en Oaxaca (17:30 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 5 de noviembre. La Oficina de Convenciones, Congresos y Eventos de Oaxaca (OCCE) presentó sus tres revistas digitales de promoción turística, de reuniones y de romance: “Oaxaca, tu destino. Mil maneras de decir sí”; “Oaxaca & MICE” y “Encuéntrate en Oaxaca”; que se publicarán bimestral y trimestralmente.

En el Auditorio Panorámico del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) se dio a conocer que estas propuestas editoriales seguirán posicionando al estado en el mapa global, fortalecerá su presencia de marca en el sector y mostrará por qué es un destino que enamora, inspira y deja huella.

Durante el evento, el secretario de Administración, Noel Hernández Rito reconoció el trabajo que realiza la OCCE, siguiendo las directrices del Gobernador Salomón Jara Cruz, para consolidar a Oaxaca como un referente en la industria de reuniones y el turismo de romance a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el director general de la OCCE, Francisco Javier Andrés Pacheco destacó que las publicaciones buscan convertirse en un puente entre el territorio oaxaqueño y quienes ya conocen el destino, así como con quienes sueñan con visitarlo; siendo un medio que inspire, oriente e invite a descubrir la suma de culturas, tradiciones y hospitalidad en el estado.

En las páginas de cada revista se podrá encontrar información sobre conectividad, atractivos turísticos, artesanías, gastronomía, la oferta de recintos, además de la sólida proveeduría local y mucho más.

