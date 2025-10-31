Día de Muertos se impone claramente a Halloween: Mitofsky (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de octubre. Como cada año Mitofsky mide factores de opinión alrededor de eventos relevantes en México y no se podía dejar de medir como cada año lo hace, el tema del Día de los Muertos. Algunos de los resultados son:

-El Día de Muertos ha recuperado importancia entre mexicanos; después de que hace algunos años el embate de la costumbre de festejar Halloween parecía poner en peligro esta tradición mexicana, el crecimiento de eventos, desfiles, festejos, promoción de viajes y comidas, disfraces, etc, ha recuperado las costumbres y el apego a las tradiciones arrasando en 2025 al Halloween, que no desaparece, solo que es mucho menos importante para los mexicanos.

HALLOWEEN:

-Uno de cada siete mexicanos dicen tener la costumbre de festejar Halloween, aunque 30% afirma haber ido a una fiesta de disfraces con ese motivo y 26% haber salido a pedir dulces; 25% ha visto algún desfile alusivo.

DÍA de MUERTOS:

–88% dice que participa de alguna manera en los festejos; 82% alguna vez ha ido a visitar parientes en estas fechas a un panteón; 83% dice que en su familia ponen algún tipo de altar a los muertos y 64% dice asistir a desfiles o celebraciones públicas con este motivo.

HALLOWEEN vs DÍA de MUERTOS

–91% afirma que le gusta más que se festejen a los muertos que el Halloween y un porcentaje similar, 92% dice que ese festejo es más importante.

