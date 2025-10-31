Se prevé ambiente frío en zonas altas de las serranías en Oaxaca para este viernes (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que durante este viernes habrá una ligera recuperación en las temperaturas; sin embargo, permanecerá el ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mixteca, Sierra de Juárez, Sierra Sur y Sierra de Flores Magón.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en estas elevaciones, no se descartan heladas por radiación al amanecer. Los fenómenos son provocados por la masa de aire frío que relacionada al frente frío número 11 que comenzará a modificar sus características térmicas

Por otro lado, permanecerán los vientos de norte con velocidades de 55 a 75 kilómetros por hora, especialmente en el tramo carretero La Venta-La Ventosa, aunado a oleaje elevado en aguas del golfo de Tehuantepec.

Se espera una nueva incursión de aire frío para el domingo 2 de noviembre, debido al desplazamiento de un nuevo sistema frontal.

Las temperaturas para este viernes son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 8 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 21 y máxima de 32 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 29 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Mixteca, mínima de 8 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 11 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 6 y máxima de 22 grados.

* Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

