Día de accidentes carreteros: Choque de autobús turístico contra volteo rumbo a Juquila deja lesionados y daños materiales (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo, Un impresionante accidente se dio este día sobre la carretera 131 que conduce a la capital mundial de la fe, Santa Catarina Juquila, entre un autobús turístico y un camión volteo.

La Policía Vial Estatal abanderó el percance en donde se vieron involucradas ambas unidades alrededor de las 11:45 horas, en el tramo El Vidrio – San Pedro Juchatengo, entre los parajes conocidos como “El Guayabo” y “La Luna”.

Cuerpos de emergencia arribaron a la zona para realizar la valoración de los pasajeros y conductores de los vehículos en cuestión.

El conductor del volteo fue rescatado entre los fierros retorcidos y trasladado a un hospital cercano.



La circulación se vio afectada por este incidente mientras se llevan a cabo las auxilio a los lesionados y más tarde en las maniobras de retiro de las unidades involucradas.

Serán las autoridades respectivas quienes luego de las investigaciones den el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades de este accidente.

De igual manera, elementos de la Policía Vial Estatal abanderaron otro hecho de tránsito, sobre la carretera 175, en el kilómetro 21, en el paraje Tierra Negra, San Martín Tilcajete, Ocotlán, en donde el conductor perdió el control de su unidad de motor chocando contra objeto fijo.

El vehículo involucrado se trata de una camioneta Marca Ford, tipo F150, estacas, color rojo, placas de circulación RT 1351-C del Estado, conducida por Luis S.S., de 45 años de edad, con domicilio en Ocotlán.

En este accidente resultaron lesionados Dolores C.A., de 37 años de edad; Timoteo G.V., de 68 años de edad y Luis S. S., de 45 años de edad quienes presentaron heridas sin gravedad quienes fueron atendidos por paramédicos a bordo de la ambulancia número 03 de Ocotlán de Morelos.

Por su parte, el Gobierno del estado, informa que, a través de diversas instituciones, atiende el accidente vial ocurrido esta mañana sobre la carretera 131, entre los parajes El Guayabo y La Luna, en Santa Catarina Juquila.

Para asistir esta emergencia, una brigada del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca (HCBO) se trasladó al punto para brindar el apoyo que sea requerido.

Asimismo, elementos de la Policía Vial Estatal arribaron al paraje señalado para auxiliar a las personas conductoras que transitan por la zona y agilizar el flujo vehicular.

Por su parte, Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) activó la red hospitalaria de la región para otorgar atención médica a las personas que así lo requieran.

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