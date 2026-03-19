Cumplen trabajadores de base del Registro Civil una semana de protesta, exigen renuncia de funcionaria (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. Trabajadores de base del Archivo Central del Registro Civil mantienen tomadas sus instalaciones a casi una semana de exigir la renuncia de una funcionaria a quien denuncian de trato despótico hacia los empleados y usuarios.

Los inconformes exigen la renuncia de Andrea Cruz Salazar, Jefa del Archivo Central a quien señalan de usurpar un título que no ostenta, ya que asegura ser licenciada sin un documento que lo avale, por ello demandaron a las instancias federales tomar cartas en el asunto.

Dijeron que consultaron en el Registro Nacional de Profesiones (RNP) sin que su nombre y cédula aparezca en la plataforma lo que constituye en un delito, que tiene un cargo directivo sin la preparación académica que requiere el cargo.

Señalan que la funcionaria cuenta con respaldo de un miembro importante del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña motivo por el cual no la han removido del cargo, dijeron que la actual Administración ha privilegiado el dedazo, el nepotismo y el amiguismo para otorgar puestos antes que una preparación académica lo que pone en evidencia que los funcionarios no estén a la altura que demanda las dependencias.

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