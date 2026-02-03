Detienen a uno de los responsables del ataque contra diputados de MC en Culiacán (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de uno de los responsables del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que la captura fue resultado de un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido tenía un papel clave dentro de la estructura criminal, ya que era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades, así como de la adquisición de drones utilizados por la célula delictiva.

“El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”, detalló el secretario.

Continúan las investigaciones

El titular de la SSPC subrayó que las investigaciones siguen en curso con el objetivo de detener a todos los involucrados y evitar que el ataque quede impune.

Asimismo, señaló que estas acciones se realizan en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha ordenado que el caso se esclarezca y se sancione a todos los responsables del atentado contra los legisladores de Movimiento Ciudadano.

El ataque, registrado a finales de enero, generó una fuerte condena política y reforzó los operativos de seguridad en Sinaloa, entidad que enfrenta un contexto de violencia vinculada a la operación de grupos criminales.

