Maestros de Educación Física y Secundarias Generales instalan plantón en el zócalo, IEEPO señala que están encausadas sus demandas (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. Tal como lo anunciaron en días pasados maestros de Educación Física y Secundarias Generales de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se instalaron esta mañana en plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno.

Esto pese a no tener argumento pues señalan de no recibir respuesta a sus demandas cuando las autoridades han informado lo contrario.

El Gobierno del Estado a Través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) manifestó en un comunicado que las exigencias de los docentes están encausados y ha cumplido los acuerdos con la gremial.

El instituto informó que en los acuerdos tomados en la Mesa Central Tripartita de fecha 24 de octubre y su seguimiento el día 27 de noviembre de 2025, con el subnivel de Secundarias Técnicas y los docentes de educación física, específicamente lo relacionado al pago de horas adicionales y diagonales, se tenía programado realizarlos en la segunda quincena del mes de enero de 2026.

El IEEPO indicó que se ha realizado los procesos y trámites que le corresponden, en tiempo y forma; cumpliendo con el compromiso establecido en la Mesa Tripartita.

En ese sentido, manifiestó que se espera la autorización y liberación de recursos por las Instancias Federales, para que el pago de horas adicionales y diagonales se realice en la primera quincena del mes de febrero del presente año, con efecto retroactivo a la quincena 01 de 2026.

Es necesario mencionar que, en el caso de Educación Física, la minuta inicial estableció el pago para el 15 de enero y, para Secundarias Técnicas, el 31 de este mes. Sin embargo, en la Mesa Tripartita del 27 de noviembre pasado los pagos quedaron fijados para el 15 de febrero, a más tardar.

Sin embargo, pese a contar con la información necesaria el grupo de docentes continuó con sus planes de accionar este día en el zócalo, lo que los vendedores ambulantes han aprovechado para instalarse para expender sus productos piratas.

