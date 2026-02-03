Reitera Sheinbaum que no hay investigaciones contra Adán Augusto López (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no tiene conocimiento de que haya investigaciones abiertas contra el senador Adán Augusto López Hernández.

Durante su conferencia Mañanera, en Palacio Nacional, aseveró que el senador, quien dejó la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, no tiene indagatorias y solo se han publicado noticias en su contra.

Indicó que en todo caso, la Fiscalía General de la República debería informar si hay alguna carpeta que involucre al exasperante presidencial.

La Presidenta informó que han salido notas periodísticas, pero no tiene conocimiento de una investigación formal contra el senador Adán Augusto López, por lo que será la población la que define si tiene desgaste y descrédito político.

Aseveró que la Secretaría Anticorrupción no tiene ninguna denuncia contra Adán Augusto López, la Fiscalía tampoco “por más que salga en los medios”.

En la Mañanera del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la decisión del senador Adán Augusto López de dejar la coordinación de la bancada de Morena en el Senado se la comunicó a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “hace unos días” y ayer se tomó la decisión, por lo que ella no habló personalmente con el tabasqueño.

El domingo se tomó la decisión

En conferencia de prensa desde la Cineteca Nacional de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, la mandataria federal aclaró que fue este domingo cuando se tomó la decisión del relevo en la bancada de Morena en el Senado.

“Le informó a la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces, le informó a la secretaria de gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer”, declaró.

Sheinbaum dijo que dejar la coordinación del Senado, fue una determinación personal, “él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó” y dijo no está pensando darle una embajada.

Lo anterior, luego de que el pasado domingo, en el marco de su reunión Plenaria el senador Adán Augusto López diera a conocer su decisión de dejar la coordinación de la bancada mayoritaria y con ello la presidencia de la Junta de Coordinación Política y en su lugar quedó el senador Ignacio Mier.

