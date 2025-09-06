Continúa la violencia en Amoltepec, asesinan a dos hermanos en una emboscada (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. Continúa la violencia en Santiago Amoltepec, previo a la efectuarse la asamblea para elegir a las nuevas autoridades, dos hermanos fueron asesinados en una emboscada.

Los hechos se dieron anoche en la comunidad de Llano Nuevo, lugar donde los hermanos identificados como Domingo y Laureano H. G., perdieron la vida por proyectiles de arma de fuego.

Hasta el momento no hay responsables detenidos por estos hechos sangrientos que ha enlutado a una familia más en esta región de la Sierra Sur.

Uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Santiago Amoltepec Feliciano Hernández Roque desde hace casi tres semanas se encuentra detenido junto con su esposa Serena Yesca Roque, responsabilizó de este asesinato al grupo contrario encabezado por Alexis Torres Ramírez, quien presuntamente es impulsado desde la Secretaría General al cargo.

Hay que recordar que familiares de Hernández Roque y abogados denunciaron en conferencia de prensa el pasado 2 de septiembre, que el aspirante había sido detenido arbitrariamente y sin clarificar los motivos de su aprehensión.

El conflicto político municipal en esta comunidad enclavada en la Sierra Sur del Estado, tiene su origen por la disputa de los recursos municipales que llegan a esta cabecera que ascienden a más de 100 millones anuales.

El grupo que encabeza Hernández Roque acusa que desde la SEGO pretenden manejar los recursos a través de Torres Ramírez, a quien impulsan como candidato a la presidencia municipal, manteniendo en prisión a su opositor.

Hasta el momento, las autoridades encargadas de la seguridad de los oaxaqueños no han emitido ningún comunicado, solo se sabe que la SSPC, desplegó un operativo en la zona para preservar la paz y la tranquilidad en la zona, en tanto la Fiscalía General del Estado envió a un grupo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones a realizar las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos e integrar una carpeta de investigación por el delito de Homicidio de ambos hermanos.

