Detienen a dos y aseguran más de 100 kilogramos de drogas en operativo contra célula del “Comandante Cromo” en el Istmo: Fiscalía de Oaxaca (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. En operativo interinstitucional coordinado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizó la detención de dos operadores de la célula delictiva del “Comandante Cromo”, además de lograr el aseguramiento de más de 100 kilogramos de drogas, durante un despliegue táctico que se llevó a cabo en el Istmo de Tehuantepec.

En el operativo, la FGEO, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), trabajaron en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Derivado de los trabajos de inteligencia criminal, fue posible localizar un centro de operaciones de esta célula delictiva, por lo que se llevó a cabo un despliegue operativo en Juchitán de Zaragoza, en el que se logró la detención de A.A.V.M., alias “El Chino” y de I.J.S., alias “El Iber”.

Además aseguraron más de 100 paquetes de mariguana emplayados, de más un kilogramo de peso cada uno, lo cual tiene un valor comercial superior a los 4 millones de pesos.

A esta célula delictiva se le relaciona con la comisión de diversos delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio, privación ilegal de la libertad, entre otros.

La Fiscalía de Oaxaca tiene el compromiso de llevar a cabo acciones coordinadas para el combate al fenómeno delictivo en las ocho regiones de la entidad, para garantizar la paz social y la seguridad de la ciudadanía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir