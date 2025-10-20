Reportan nueva amenaza de bomba en la Prepa 7 de la UNAM, desalojan a estudiantes (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. Una nueva amenaza de bomba dentro de las instalaciones de la Prepa 7 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se registró este lunes 20 de octubre, por lo que las autoridades decidieron desalojar a toda la comunidad de las instalaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, en el mensaje que fue encontrado se aseguraba que un artefacto se había colocado por un grupo de personas dispuestas a hacer daño.

¿Qué se sabe de la amenaza de bomba en la Prepa 7?

A través de redes sociales comenzaron a circular videos y fotos del desalojo del plantel, por lo que algunos padres de familia se preguntaban qué estaba pasando y si sólo se trataba nuevamente de una falsa alarma para conmocionar a los alumnos.

¿Qué dijo la Prepa 7 de la UNAM?

En un comunicado, la Prepa 7 “Ezequiel A. Chávez” señaló que a las 8:45 de la mañana se difundió un mensaje que alertaba sobre una posible situación de riesgo para nuestra comunidad, motivo por el cual se activó el protocolo de seguridad correspondiente a fin de garantizar la protección de la comunidad.

Revisión de bomberos y vigilantes las instalaciones

Integrantes de la Comisión Local de Seguridad y los Bomberos UNAM llevan a cabo una revisión detallada de todas las áreas para verificar que no haya ninguna amenaza u objeto que pueda ser peligroso.

Amenazas de bomba en la Prepa 7

El pasado 15 de octubre, la Prepa 7 desalojó las instalaciones y suspendió las clases como medida de seguridad después de que se emitiera una alerta de amenaza de bomba.

Ante la supuesta existencia de un explosivo colocado en las instalaciones, las autoridades aplicaron el protocolo y evacuó los salones de manera urgente.

