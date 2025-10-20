Exhorta CEPCyGR extremar precauciones por hundimiento en carretera federal 135, tramo Tuxtepec–Jalapa de Díaz (16:30 h)

2025/10/20  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) exhorta a las y los automovilistas a extremar precauciones al transitar por la carretera federal 135, debido al hundimiento registrado en el tramo Tuxtepec – Jalapa de Díaz, a la altura del paraje La Sorpresa.

La circulación vehicular permanece habilitada únicamente por un carril, mientras personal de Protección Civil mantiene acordonada la zona para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las personas que transitan por este lugar de la Cuenca del Papaloapan.

Para coordinar las acciones necesarias de evaluación y reparación de este tramo carretero, se notificó de manera inmediata a Caminos Bienestar (Cabien), Guardia Nacional y Policía Vial Estatal.

La CEPCyGR reitera su llamado a la población para mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y evitar circular por la zona en caso de lluvias intensas.

