Detienen a dos presuntos ladrones tras persecución en calles de Salina Cruz (19:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 15 de septiembre. Esta tarde se vivieron momentos de tensión en la colonia Morelos, donde vecinos lograron interceptar a uno de dos sujetos señalados por cometer un robo en la zona. El segundo individuo intentó escapar, pero fue detenido por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con los reportes, el segundo presunto ladrón corrió hacia los cuatro carriles con la intención de perderse entre el tránsito, pero fue capturado por una patrulla que circulaba por la avenida Morelos, a unos metros del lugar del incidente.

Testigos afirmaron que durante la persecución los sospechosos habrían arrojado un arma; no obstante, durante la revisión de las vías férreas cercanas, los uniformados únicamente localizaron una cangurera con objetos de valor que habrían sido sustraídos minutos antes.

Los detenidos fueron identificados como vecino del barrio Espinal y otro originario de Monterrey.

Ambos fueron trasladados a los separos municipales, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir