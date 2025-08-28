Volcadura y salida de camino deja una persona lesionada y daños materiales en carreteras de Oaxaca (16:35 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. Elementos de la Policía Vial Estatal abanderaron un accidente de un vehículo que se salió de la carretera federal 175 terminando en una hondonada de al menos 5 metros de profundidad cerca de la entrada a Ixtepeji.

La unidad marca Nissan Pickup color gris, con placas de circulación del Estado de Oaxaca era conducida por el pastor S. M. B., de 57 años de edad quien resultó ileso.

Mientras que en otro hecho de tránsito, los uniformados tomaron conocimiento y brindaron apoyo en la carretera 135 en la ruta Teotitlán de Flores Magón-San Francisco Telixtlahuaca, a la altura del Kilómetro 85+500 perteneciente al Municipio de Santa María Tecomavaca.

En este percance participó una camioneta marca Nissan, doble cabina, color roja con placas de circulación del Estado de Oaxaca, misma que era conducida por Elfego G. C., salió del camino y volcó resultando una persona lesionada quien fue identificada como Yeni C. C., de 66 años de edad.

La lesionada fue trasladada a bordo de la ambulancia del Municipio de San Juan de Los Cués, al Hospital Comunitario para su valoración y atención médica.

Afortunadamente en ambos hechos de tránsito no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales a la unidad de motor.

