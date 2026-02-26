“Quiero que Floyd viva con esa única derrota en su récord”: Pacquiao sentencia a Mayweather (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. El mundo del boxeo se encuentra expectante tras las recientes declaraciones de Manny Pacquiao, quien no solo confirmó su regreso al ring profesional, sino que fijó un objetivo personal que raya en lo histórico: arrebatarle el invicto a Floyd Mayweather Jr.

El anuncio de la revancha oficial, pactada para el próximo 19 de septiembre de 2026 en la espectacular sede de “The Sphere”, llegó acompañado de un discurso inusualmente agresivo por parte del filipino.

Dardo al invicto de Floyd

Manny Pacquiao dejó clara su postura respecto a este segundo capítulo de una rivalidad que comenzó hace más de una década. Sus palabras han sido interpretadas como un mensaje directo al legado de Mayweather:

“Quiero que él Floyd viva con esa única derrota en su récord profesional y que siempre recuerde quién se la dio”, sentenció el filipino.

Con esta declaración, Pacquiao busca romper el misticismo del 50-0 de Mayweather, asegurando que esta vez no permitirá que los jueces decidan el destino de la pelea. Según el “Pacman”, la espina de la derrota por decisión unánime en 2015 nunca terminó de sanar, y ve en este duelo la oportunidad de redención definitiva para su carrera y para sus seguidores.

El regreso al profesionalismo

A diferencia de los múltiples rumores de peleas de exhibición que circularon en los últimos años, esta contienda ha sido registrada como un combate profesional.

Esto significa que el resultado impactará directamente en los récords oficiales de ambos púgiles.

Pacquiao, quien cumplirá 48 años poco después de la pelea, asegura que su preparación física ha superado las expectativas.

Tras su actuación en 2025 ante Mario Barrios, el filipino siente que tiene la velocidad y el poder necesarios para castigar a un Mayweather que llegará a la cita con 49 años de edad. “No es por el dinero, es por la historia. Los fans merecen saber quién es el mejor de nuestra era sin excusas”, añadió Pacquiao.

Publimetro/Foto:AP

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir