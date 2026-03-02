A una semana del abatimiento del “Mencho”, CJNG mantiene poder en Estados Unidos (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias del “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representó uno de los golpes más relevantes al narcotráfico en la última década. Sin embargo, de acuerdo con un reportaje de Reuters, la estructura operativa del cártel en Estados Unidos permanece intacta, sosteniendo buena parte de su poder financiero y logístico.

Oseguera fue abatido el 22 de febrero durante un operativo de fuerzas especiales mexicanas respaldado por Washington. Tras su muerte, el CJNG respondió con bloqueos e incendios en distintos puntos de México, evidenciando su capacidad territorial.

La muerte del “Mencho” acaparó las primeras planas. Foto: Reuters

Redes en Estados Unidos sostienen al cártel

Funcionarios actuales y exfuncionarios de seguridad de México y Estados Unidos señalaron que las operaciones del CJNG en territorio estadounidense son fundamentales para su supervivencia, ya que desde ahí se facilita:

La adquisición de armas de alto calibre

El contrabando de combustible

El lavado de dinero

La logística del tráfico de drogas

“Estados Unidos se ha vuelto cada vez más importante para los cárteles, especialmente para el Cártel Jalisco Nueva Generación”, afirmó Alamdar Hamdani, exfiscal federal del Distrito Sur de Texas.

México pide frenar el flujo de armas

Autoridades mexicanas han insistido en que Washington debe reforzar acciones dentro de su propio territorio, particularmente para frenar el tráfico de armas hacia México.

El secretario de la Defensa informó que alrededor del 80% de las 23 mil armas aseguradas desde finales de 2024 provienen de Estados Unidos. Entre el armamento incautado hay rifles calibre .50 y fusiles de asalto diseñados para fuerzas especiales.

El congresista mexicano Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que no se puede debilitar a los cárteles si continúan fortaleciendo su capacidad bélica con armamento proveniente del norte.

Lavado de dinero y bienes en territorio estadounidense

El reportaje documenta que el CJNG mantiene cientos de millones de dólares en activos en Estados Unidos, incluidos bienes raíces, negocios y empresas fachada.

Uno de los casos citados es el de Cristian Gutiérrez Ochoa, detenido en California y declarado culpable de conspiración para lavado de dinero. Según documentos judiciales, adquirió una propiedad de 1.2 millones de dólares con recursos provenientes del narcotráfico canalizados a través de una empresa ficticia.

Exagentes de la DEA señalaron que el dinero del cártel fluye mediante restaurantes, comercio, agricultura, industria musical y hasta el mercado bursátil.

Contrabando de combustible: un negocio multimillonario

Además del tráfico de drogas, el CJNG ha diversificado sus ingresos mediante un esquema transfronterizo de contrabando de petróleo y combustibles.

Según investigaciones previas de Reuters, el esquema opera en dos vías:

Robo de crudo en México que luego se vende en Estados Unidos

Compra de gasolina y diésel en EE.UU. para ingresarlos ilegalmente a México mediante fraude fiscal

Académicos y analistas consideran que este negocio no habría sido posible sin la participación —consciente o no— de empresas estadounidenses.

Debate en Washington

Aunque el Gobierno estadounidense ha procesado cientos de casos relacionados con cárteles, críticos señalan que en el último año se redujeron acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero, mientras se priorizaron políticas migratorias.

Expertos en seguridad advierten que, sin una ofensiva más sólida contra el lavado de dinero, el tráfico de armas y la demanda interna de drogas, la muerte del “Mencho” no será suficiente para desarticular al CJNG.

