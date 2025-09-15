El “Gran reto travesía de aguas abiertas” se realizará el 22 de noviembre (12:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. Con una distancia de 500 metros, otra de 1.5 kilómetros y una más de 5, las playas de Puerto Escondido nuevamente serán sede un importante evento acuático, se trata de la edición 2025 del gran reto “Travesía de aguas abiertas”, el cual se realizará el sábado 22 de noviembre.

Con relación a los premios, se entregará medalla conmemorativa a los participantes que crucen la meta, medalla de ganador a los tres primeros lugares de cada categoría, trofeo a los ganadores absolutos femenil y varonil de cada distancia y trofeo para los equipos con mayor número de competidores.

En la distancia de 500 metros, podrán participar de 8 años y menores, de 9 a 10 años, de 11 a 12, 13 a 14 y de 15 años y mayores. En la distancia de 1.5 kilómetros, se podrán registrar de 10 años y menores, de 11 a 12 años, 13 a 14, 15 a 16 años, 17 a 19, de 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69, 70 años y mayores, así como personas con discapacidad.

Con relación a la travesía de 5 kilómetros, la justa permite la participación de atletas de 13 a 14 años, 15 a 16, 17 a 19, 20 a 29 años, 30 a 39, 40 a 49 años, 50 a 59, 60 a 69 años, 70 años y mayores, así como personas con discapacidad (la cual se refiere a una discapacidad motriz o intelectual de cualquier tipo). Se les recuerda a los nadadores, que el uso de boya de seguridad individual inflada es obligatorio para todas las categorías del evento.

Las inscripciones del 16 de septiembre al 26 de octubre tienen un costo de $1,200 pesos en la distancia de 500 metros, en la de 1.5 kilómetros, el costo es de $1,500 pesos, en tanto en la travesía de 5 kilómetros, el pago es de $1,800 pesos. Se les recuerda a los participantes que la talla de playera se garantiza a los inscritos hasta el 26 de octubre, las inscripciones cierran el 5 de noviembre o hasta agotar folios.

En la travesía Zicatela de 5 kilómetros, el arranque será en Playa Marinero, el tiempo límite será de 3 horas con 30 minutos. En la prueba de 1.5 kilómetros, el arranque será en Playa Punta Zicatela, seguir el camino de boyas hasta llegar nuevamente a la zona de meta, el tiempo límite es de 1 hora. En la distancia de 50 metros, se llevará a cabo en el circuito de nado en la Playa Zicatela.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir