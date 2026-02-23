Llega a Oaxaca el frente frío 37; descenso en las temperaturas (20:34 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias y tormentas localmente fuertes en la mitad norte de Oaxaca, con mayor énfasis en la región de la Cuenca del Papaloapan, zona mixe y Chimalapas, así como el desarrollo de áreas de niebla en zonas montañosas.

Estas condiciones se deben al desplazamiento del frente frío número 37 sobre el oriente y sureste del país, el cual se extenderá por la noche hacia la Península de Yucatán.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas presentarán un descenso más notable durante la noche y al amanecer del día siguiente, cuando la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal se derrame sobre la región.

Asimismo, se prevé un evento de norte fuerte, que provocará tolvaneras y será de mayor intensidad en el oriente del Istmo de Tehuantepec, particularmente en el tramo La Venta–La Ventosa, donde las rachas podrían alcanzar entre 90 y 110 kilómetros por hora. También se espera oleaje elevado y mar picado en aguas del Golfo de Tehuantepec.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales: mínima de 11 y máxima de 34 grados.

• Istmo de Tehuantepec: mínima de 21 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan: mínima de 15 y máxima de 30 grados.

• Costa: mínima de 21 y máxima de 34 grados.

• Mixteca: mínima de 9 y máxima de 31 grados.

• Sierra de Flores Magón: mínima de 13 y máxima de 33 grados.

• Sierra de Juárez: mínima de 6 y máxima de 25 grados.

• Sierra Sur: mínima de 7 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y de las Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

