Desmiente IMSS muerte de bebé en hospital por mordedura de víbora en Juxtlahuaca (20:55 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 2 de septiembre. Por medio de una atenta nota, de fecha 2 de septiembre del presente año, emitido en la ciudad de Tlaxiaco, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que, en el hospital y unidades médicas de Juxtlahuaca, nunca se atendió y después falleció algún paciente a consecuencia del veneno, por la mordedura de una víbora de cascabel.

El documento que está dirigido al doctor Erwin Ernesto Jarquín, Encargado del Equipo de gestión Oaxaca, detalla que se investigó con el director médico del Hospital Rural de Santiago Juxtlahuaca, Marco Antonio Martínez Castellano, quien sostuvo que, durante el transcurso del 2 de septiembre, en Urgencias, hospitalización y demás áreas, no se presentó ningún paciente con mordedura de serpiente, que demandará atención médica, como se comentó en redes sociales.

Se agrega en la nota, que también se indagó con los supervisores médicos de las zonas 7,8 y 9, que corresponden a las unidades médicas de las localidades de Santiago Juxtlahuaca, mismos que reportaron cero casos de mordeduras de serpientes.

La atenta nota, es firmada por el Encargado de la Supervisión Médica Región II, doctor Víctor Manuel Hernández Sánchez.

Este día circuló en redes sociales una supuesta nota periodística, de la muerte de un bebé de tres meses, a causa del veneno de la mordedura de una víbora de cascabel, ocurrido ayer lunes 1 de septiembre.

Según la publicación, el bebé llamado Axel se encontraba recostado en un petate, mientras su madre realizaba labores en el patio.

Acto seguido, la mujer escuchó el llanto de su hijo, y al acudir encontró al reptil aún junto al menor, tras haberlo mordido en una pierna.

La madre logró ahuyentar al animal y llevó de inmediato al niño al hospital rural de Santiago Juxtlahuaca, en donde el bebé falleció una hora después, presuntamente a causa de un paro cardiorrespiratorio derivado del veneno.

