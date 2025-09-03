Cuestionan en redes por presunta cena en restaurante fífi de ministros y ministras de la SCJN (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Luego de que la ciudadanía atestiguó ceremonias de purificación, discursos de cercanías al pueblo y otras estrategias de propaganda se conoció que previo a lo desarrollado mediáticamente por las y los nuevos ministros de la Corte Suprema en su protesta, los nueve ministros “celebraron” en un exclusivo restaurante de alta cocina francesa en la Ciudad de México, lo que ha ocasionado críticas y descalificaciones en redes sociales.

De acuerdo al diario diario Reforma tanto el nuevo presidente de la SCJN, Hugo Ortiz Aguilar, acudió al restaurante Au Pied de Cochon, ubicado en el Hotel Presidente InterContinental, en la colonia Polanco, acompañado por las y los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo.

El grupo de personas juzgadoras, de acuerdo a la crónica diarista, fue recibido en una zona exclusiva del restaurante para festejar tras asumir formalmente sus cargos en el máximo tribunal del país.

La reunión viralizada rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales por los cuestionamientos sobre la incongruencia entre el discurso de austeridad del actual gobierno y el estilo de vida que ostentan en este tipo de festejos.

De acuerdo al diario el restaurante, conocido por su servicio 24 horas y su menú gourmet de especialidades francesas —como el pato a la naranja o la sopa de cebolla—, tiene un costo promedio que puede superar los 2,000 pesos por persona, dependiendo de los platillos y bebidas seleccionadas, según comensales y medios especializados.

Las críticas versan sobre la independencia y autonomía del Poder Judicial, en el marco del escrutinio público sobre la nueva corte suprema que califican de oficialista o con el partido en el poder.

