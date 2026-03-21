Se prevén lluvias y tormentas fuertes de corta duración en algunas zonas de Oaxaca: Protección Civil (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé nubosidad de desarrollo vertical durante la tarde de este sábado, lo que provocará lluvias y chubascos aislados en diferentes zonas de Oaxaca.

Asimismo, se presentarán tormentas fuertes de corta duración, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en algunas partes de la Mixteca, Sierra Sur y Costa.

Lo anterior, es derivado de una vaguada localizada sobre el oriente del Golfo de México, en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, un canal de baja presión y una circulación anticiclónica.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la sensación térmica se mantendrá fresca durante la madrugada y con ambiente caluroso y alta radiación solar durante horas centrales del día.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 32 grados

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 29 grados

* Costa, mínima de 22 y máxima de 35 grados

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 32 grados

* Sierra de Flores Magón, mínima de 15 y máxima de 33 grados

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados

* Sierra Sur, mínima de 12 y máxima de 29 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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