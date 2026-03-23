Desaparecen siete electricistas en Matehuala, San Luis Potosí; salieron a trabajar y no regresaron ¿Quiénes son los trabajadores? (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Siete trabajadores electricistas originarios del municipio de Cárdenas, en San Luis Potosí, fueron reportados como desaparecidos tras salir a laborar rumbo a Matehuala, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre su paradero.

Los hombres partieron el lunes 16 de marzo desde la cabecera municipal con destino a la región del Altiplano, donde realizarían trabajos relacionados con instalaciones eléctricas.

De acuerdo con sus familiares, viajaban juntos en una camioneta y llevaban consigo herramientas y equipo necesario para su actividad.

Durante los primeros días mantuvieron comunicación constante; sin embargo, el contacto se perdió la mañana del sábado 21 de marzo, cuando informaron que se encontraban de regreso. Desde entonces, no se ha tenido noticia de ellos.

¿Dónde están los siete electricistas desaparecidos en Matehuala?

Según la información recabada, fue una tercera persona quien alertó a los familiares sobre la posible privación de la libertad del grupo.

Hasta ahora, no se conocen detalles claros sobre cómo ocurrieron los hechos ni quiénes podrían estar involucrados.

De manera extraoficial, se ha señalado que la última ubicación de los trabajadores fue en Matehuala, en una zona cercana a la carretera 57, ruta conocida por su peligrosidad y señalada por incidentes delictivos.

Los siete hombres desaparecidos en San Luis Potosí viajaban con herramientas para realizar instalaciones eléctricas cuando se perdió toda comunicación / Foto: Especial

¿Quiénes son los siete electricistas desaparecidos?

Los desaparecidos fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Raciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo, todos dedicados a labores de electricidad y acostumbrados a trasladarse a distintos puntos del estado por motivos de trabajo.

Familiares indicaron que se trata de hombres jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años, y aseguraron que no tenían antecedentes de problemas o situaciones de riesgo.

“Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, expresó uno de los familiares.

Hasta el momento, las familias han establecido comunicación entre ellas para coordinarse, pero señalan que no han recibido información oficial por parte de las autoridades estatales, por lo que exigen que las labores de búsqueda comiencen en el último punto donde fueron vistos.

Fiscalía de desaparecidos en San Luis Potosí

El caso ocurre en un contexto reciente en el que el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometida por Particulares.

Esta instancia tiene como objetivo fortalecer las capacidades de investigación y persecución de este tipo de delitos, así como garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

La nueva fiscalía contará con personal ministerial, policial y pericial, además de unidades especializadas en análisis de contexto, búsqueda inmediata y atención a víctimas, entre otras áreas.

Mientras tanto, en el caso de los siete electricistas desaparecidos, no se ha emitido un posicionamiento oficial por parte de las autoridades estatales, y las familias continúan a la espera de avances en la búsqueda que permitan dar con su paradero. La desaparición de electricistas en San Luis Potosí genera preocupación, pues una alerta señala posible privación de la libertad en la región del Altiplano; la Fiscalía no se ha manifestado al respecto / Foto: FiscaliaSLP

Ejecentral/Foto: Especial

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