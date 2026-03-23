Localizan cuerpo sin vida flotando en río de Tehuantepec (12:35 h)

2026/03/23  De Redacción ADN
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Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 23 de marzo. Flotando en el río de Tehuantepec, fue localizado esta mañana el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino.

El cuerpo fue localizado a a un costado del río a la altura de Bomba del barrio Lieza, lo que movilizó a corporaciones policiacas.

Hasta el momento el cuerpo está en calidad de desconocido.

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