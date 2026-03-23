Iniciativa en el Congreso del Estado busca fortalecer la presencia agropecuaria de Oaxaca en mercados internacionales (14:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 23 de marzo. El diputado Isidro Ortega Silva, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una Iniciativa de Reforma para otorgar nuevas atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Económico para establecer una coordinación entre dependencias y entidades con el fin de fortalecer la presencia comercial agropecuaria de la entidad en el mercado internacional.

La propuesta, que plantea modificaciones a la fracción XI del artículo 6 de la Ley para el Desarrollo Económico del Estado, también busca la atracción de inversión y tecnología, sin perjuicio de las acciones que a nivel federal o que la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) establezcan para el mismo fin.

En la exposición de motivos, el diputado Ortega Silva señaló que es necesario sumar esfuerzos para fortalecer este sector con políticas públicas que no se limiten a generar empleos, sino que avancen de manera significativa en los ámbitos de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible de la entidad.

Asimismo, indicó que esta iniciativa enfatiza la adopción de un enfoque de comercio justo, basado en la transparencia y el respeto, para lograr una mayor equidad en el comercio internacional y un desarrollo integral que respete el entorno social y ambiental, alineándose con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028.

La iniciativa fue presentada en Sesión Ordinaria del pasado 24 de febrero, y fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Económico para su análisis y dictaminación.

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