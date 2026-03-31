Del 23 al 25 de abril, el “Torneo de básquetbol en la comunidad de Yosoyuxi, Copala” (10:00 h)

2026/03/31  De Redacción ADN
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Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. Con el lema “El deporte, la igualdad, el respeto es la fuerza que une corazones y rompe cadenas entre regiones y pueblos”, se invita a la comunidad apasionada del deporte ráfaga a participar en el torneo en honor a San Marcos (Dios de la lluvia), en Yosoyuxi, Copala.

Las categorías de competencia son las siguientes: escolar mixto, para quienes se realizará su junta previa el jueves 23 de abril a las 10:00 de la mañana, para esta categoría podrán participar niños y niñas, con máximo 12 años de edad, el torneo se llevará a cabo el mismo día.

En cuanto a la categoría varonil y femenil, la junta previa será el viernes 24 de abril a las 10:00 de la mañana, en tanto el torneo se disputará el viernes 24 y sábado 25 de abril. En tanto, la premiación en la categoría varonil y femenil libre es la siguiente: el equipo campeón se llevará $14,000 pesos, para el segundo sitio se tienen $10,000 pesos, mientras que el tercer lugar recibe $7,000 pesos, por último, el cuarto sitio recibe $4,000 pesos.

Con relación a los estímulos para la categoría escolar mixto, la quinteta campeona recibe $3,000 pesos, el segundo sitio se lleva $1,600 pesos, finalmente el tercer lugar obtendrá $1,000 pesos. Los juegos se llevarán a cabo del jueves 23 al sábado 25 de abril en la cancha municipal.

Los organizadores indicaron que cada equipo reportará como máximo 10 jugadores y 6 como mínimo, quienes deberán presentarse uniformados y con los números visibles en las camisetas. El sistema de juego será a eliminación directa, el objetivo del torneo es fomentar el deporte entre los jóvenes deportistas de la región de la Mixteca.

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